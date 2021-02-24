Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)

Рятувальники деблокували потерпілого із понівеченого авто

У вівторок, 23 лютого, ввечері на Гостомельському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики BMW і ‎Chevrolet.

За попередніми даними, BMW їхав з Києва. В якусь мить водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб протаранив Chevrolet, повідомляє «Магнолія-ТВ»

Удар був настільки потужний, що у BMW вирвало двигун і відкинуло на дорогу. Майже вщент розтрощене і інше авто.

Водія автомобіля ‎Chevrolet було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.

За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам. До лікарні забрали і водія BMW.

Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуватимуть правоохоронні органи.