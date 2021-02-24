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    Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)

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    Автомобілі розтрощені майже вщент - Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)
    Автомобілі розтрощені майже вщент
    Фото: Магнолія-ТВ

    Рятувальники деблокували потерпілого із понівеченого авто

    У вівторок, 23 лютого, ввечері на Гостомельському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики BMW і ‎Chevrolet.

    За попередніми даними, BMW їхав з Києва. В якусь мить водій не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб протаранив Chevrolet, повідомляє «Магнолія-ТВ»

    Удар був настільки потужний, що у BMW вирвало двигун і відкинуло на дорогу. Майже вщент розтрощене і інше авто.

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    Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)
    Серйозна ДТП під Києвом: від удару у BMW вирвало двигун (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водія автомобіля ‎Chevrolet було затиснуто між сидінням та панеллю приладів.

    За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам. До лікарні забрали і водія BMW.

    Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуватимуть правоохоронні органи.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль рятувальники
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