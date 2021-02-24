На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)
У результаті ДТП водій вантажівки потрапив до лікарні
Сьогодні, 24 лютого, на Столичному шосе автобус зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на з’їзді з Корчувацького шляхопроводу.
Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
Зіштовхнулися автобус «Богдан» та вантажний автомобіль MAN.
Водій автобус розповів, що відволікся на якусь мить і влетів у вантажівку, котра стояла через поломку у лівій смузі. Удар був доволі сильний.
Не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували кермувальника вантажівки.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини аварії.
Як повідомлялося, 23 лютого ввечері на Гостомельському шосе зіткнулися BMW і Chevrolet. Водій BMW не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб протаранив Chevrolet. Удар був настільки потужний, що у BMW вирвало двигун і відкинуло на дорогу.