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    На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)

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    Вантажівка стояла на узбіччі через поломку, коли в неї врізався автобус - На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)
    Вантажівка стояла на узбіччі через поломку, коли в неї врізався автобус

    У результаті ДТП водій вантажівки потрапив до лікарні

    Сьогодні, 24 лютого, на Столичному шосе автобус зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на з’їзді з Корчувацького шляхопроводу.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Зіштовхнулися автобус «Богдан» та вантажний автомобіль MAN.

    Водій автобус розповів, що відволікся на якусь мить і влетів у вантажівку, котра стояла через поломку у лівій смузі. Удар був доволі сильний.

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    На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)
    На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)
    На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)

    Не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували кермувальника вантажівки.

    На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини аварії.

    Як повідомлялося, 23 лютого ввечері на Гостомельському шосе зіткнулися BMW і ‎Chevrolet. Водій BMW не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб протаранив Chevrolet. Удар був настільки потужний, що у BMW вирвало двигун і відкинуло на дорогу.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій
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