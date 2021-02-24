На Столичному шосе автобус врізався у вантажівку (фото, відео)

Вантажівка стояла на узбіччі через поломку, коли в неї врізався автобус

У результаті ДТП водій вантажівки потрапив до лікарні

Сьогодні, 24 лютого, на Столичному шосе автобус зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на з’їзді з Корчувацького шляхопроводу.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Зіштовхнулися автобус «Богдан» та вантажний автомобіль MAN.

Водій автобус розповів, що відволікся на якусь мить і влетів у вантажівку, котра стояла через поломку у лівій смузі. Удар був доволі сильний.

Не обійшлося без травмованих. До лікарні шпиталізували кермувальника вантажівки.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини аварії.

Як повідомлялося, 23 лютого ввечері на Гостомельському шосе зіткнулися BMW і ‎Chevrolet. Водій BMW не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де лоб у лоб протаранив Chevrolet. Удар був настільки потужний, що у BMW вирвало двигун і відкинуло на дорогу.