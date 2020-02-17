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    Новини

    На Південному мосту два дні буде обмежено рух

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    На Південному мосту два дні буде обмежено рух

    Дорожники ремонтуватимуть старі деформаційні шви на Південному мосту

    на Південному мосту у зв’язку з ремонтними роботами частково обмежать рух. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Так, рух буде обмежено:

    • з 11:00 до 17:00 17 лютого (у бік станції метро «Видубичі»)
    • з 9:00 до 15:00 19 лютого (у бік лівого берега)

    «На естакаді Південного мосту виходять з ладу старі деформаційні шви і покриття біля них. Через це на споруді проведемо протиаварійні роботи», - розповіли у Київавтодорі.

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    «Щоб зменшити вплив на трафік роботи 17 лютого розпочнемо одразу після ранкової години пік (у напрямку ст. «Видубичі»). А 19 лютого - працюватимемо у бік лівого берега, коли основний транспортний потік - у зворотній бік», - додали в корпорації.

    Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.

    Київавтодор перепрошує за незручності.

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