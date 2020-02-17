На Південному мосту два дні буде обмежено рух



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Дорожники ремонтуватимуть старі деформаційні шви на Південному мосту

на Південному мосту у зв’язку з ремонтними роботами частково обмежать рух. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Так, рух буде обмежено:

з 11:00 до 17:00 17 лютого (у бік станції метро «Видубичі»)

з 9:00 до 15:00 19 лютого (у бік лівого берега)

«На естакаді Південного мосту виходять з ладу старі деформаційні шви і покриття біля них. Через це на споруді проведемо протиаварійні роботи», - розповіли у Київавтодорі.

«Щоб зменшити вплив на трафік роботи 17 лютого розпочнемо одразу після ранкової години пік (у напрямку ст. «Видубичі»). А 19 лютого - працюватимемо у бік лівого берега, коли основний транспортний потік - у зворотній бік», - додали в корпорації.

Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.

Київавтодор перепрошує за незручності.