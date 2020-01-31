Пейзажну алею в Києві знову хочуть оновити за 123 млн грн



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На Пейзажній алеї з’явиться новий сквер

Реконструкція Пейзажної алеї запланована до кінця 2021 року

Комунальна корпорація «Київавтодор» 28 січня оголосила тендер на реконструкцію Пейзажної алеї у Києві очікуваною вартістю 123,13 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Комунальники хочуть замовити реконструкцію Пейзажної алеї у Шевченківському районі зі строком виконання до кінця 2021 року. Йдеться про реконструкцію підпірних стінок, сходів і літнього лекторію, укріплення схилів, влаштування відеонагляду, публічного Wi-Fi, освітлення, електропостачання, металевої доріжки та дощової каналізації, мощення гранітної бруківки, тактильної плитки та гумового покриття. Крім того, встановлять лави, парковки для велосипедів, два манекени для тренувань бойових мистецтв, дитячий майданчик, боларди і паркувальні стовпчики, а також висадити майже 5 тис. дерев, кущів і чагарників, зокрема клени, дуби, тиси, тую, калину, глід, ялівець, мигдаль тощо.

За даними КМДА, на Пейзажній алеї з’явиться новий сквер та художнє освітлення.

Тендерна документація вимагає від потенційних учасників надати принаймні один аналогічний договір за останні два роки про будівництво (реконструкцію, капітальний ремонт) доріг на об’єктах вулично-шляхової мережі міста класу наслідків не нижче СС3 або категорії складності не нижче V. При цьому перелік робіт за наданим аналогічним договором обов’язково повинен містити роботи з влаштування покриття із бруківки.

Тендерні пропозиції подаватимуть до 12 лютого, а сам аукціон заплановано на 13 лютого.

Нагадаємо, 1 червня 2019 року мер столиці Віталій Кличко відкрив оновлену Алею художників, яку капітально відремонтували та подовжили до столичного фунікулера. Оновлена Алея художників стала частиною великого туристичного маршруту, який створюють в історичному центрі столиці. Він розпочинається від Пейзажної Алеї, йде до сходів в урочище Гончарі-Кожум’яки, далі- до Андріївського узвозу і через Алею художників - до нового пішохідного мосту.

До Дня міста, 27 травня 2018 року, у Києві оновлену Пейзажну алею.

У липні 2018 року Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту.

Джерело: Наші гроші