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    Поблизу цирку в Києві з'явився захист від автохамів (фото)

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    На тротуарах встановили антипаркувальні стовпчики - Поблизу цирку в Києві з'явився захист від автохамів (фото)
    На тротуарах встановили антипаркувальні стовпчики
    Фото: Київавтодор

    Автодорівці встановлюють антипаркувальні стовпчики вздовж магістралей і невеликих вулиць

    На перехресті вулиць Гончара та Дмитрівської у Шевченківському районі Києва автомобілі тепер не паркуються на тротуарах. Комунальна корпорація «Київавтодор» завершила встановлювати тут антипаркувальні стовпчики.

    Машини, які залишали на тротуарі, зменшували видимість пішоходів для водіїв і навпаки, а також ускладнювали прохід до переходу, зазначили автодорівці.

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    Поблизу цирку в Києві з'явився захист від автохамів (фото)
    Поблизу цирку в Києві з'явився захист від автохамів (фото)

    Нагадаємо, що минулого року на столичних дорогах встановили понад 3850 антипаркувальних стовбців, що на півтисячі перевищує заплановану кількість. Також у 2019-му в Києві вперше встановили 48 велостійок, які слугують парковкою для роверів і антипаркувальним засобом для авто.

    Із перших днів січня у Києві відновили роботу зі встановлення антипаркувальних стовпчиків. Зокрема, дорожники працюють у Печерському районі.

    Також робота відбувається вздовж магістралей і невеликих вулиць майже у всіх районах Києва.

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