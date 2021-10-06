На платформи Центрального автовокзалу Києва пускатимуть не всіх: названо умову

Нелегальні перевізники та шахраї не зможуть потрапити на платформи вокзалу

З жовтня вихід на платформи на Центральному автовокзалі Києва здійснюється лише за посадковим талоном (квитком на рейс) з QR-кодом. Про це повідомляє «Укрпас».

«Закриті платформи – це насамперед про безпеку пасажирів. Тепер нелегальні перевізники та шахраї не зможуть потрапити на платформи Центрального автовокзалу Києва. Принцип роботи як в аеропорту – скануєш QR-код і потрапляєш на посадку», – розповів директор компанії «Укрпас» Максим Скляренко.

Як це працює

QR-код знаходиться у квитку, якщо пасажир придбав його в касах Центрального автовокзалу Києва або на офіційному сайті автовокзалу ukrpas.com.ua.

Якщо придбали квиток в іншому місці – потрібного його обміняти на QR-код у касах Центрального автовокзалу Києва або в адміністратора, який перебуває біля турнікетів.

Як повідомлялося, 22 липня після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва. На модернізацію було витрачено 100 млн грн.

Тепер це сучасний транспортний хаб. На оновленому автовокзалі збільшили кількість платформ із 12 до 30, створили комфортні зали очікування, каси з квитками на рейси офіційних та перевірених перевізників, ескалатори, фудкорти, інфраструктуру для маломобільних груп населення (ескалатор, ліфт, пандуси), кімнату матері та дитини, охайні вбиральні та готель на 34 номери.

Крім того, запустили онлайн-маркетплейс, де можна придбати квитки з будь-яких автостанцій та напряму від перевізників по всій Україні та Європі. У розвиток IT-складової найближчого року інвестори планують вкласти ще 70 млн грн.