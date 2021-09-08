Річковий вокзал столиці віддали в оренду Американському університету

В Американському університеті планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів

Договір оренди будівлі підписаний на 10 років

Київський Річковий вокзал та «Американ Юніверсіті Київ» (АЮК) уклали договір оренди історичної будівлі вокзалу. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м підписаний на 10 років.

В Американському університеті планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів.

Нагадаємо, «Американ Юніверсіті Київ» було презентовано влітку 2021 року. Він буде надавати освітні послуги в партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце з інновацій серед університетів США.

Очікується, що після реставрації будівлі Київського річкового вокзалу вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.

Річковий вокзал побудований у Києві у 1961 році (розташований за адресою Поштова площа, 3) – пам'ятник містобудування та архітектури, монументального мистецтва (охоронний номер 971-Кв). Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже в наступному навчальному році університет прийме перших студентів.

Нагадаємо, спорткомплекс «Спартак» на Куренівці передано у власність Києва.