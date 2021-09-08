  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Річковий вокзал столиці віддали в оренду Американському університету

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Американському університеті планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів - Річковий вокзал столиці віддали в оренду Американському університету
    В Американському університеті планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів
    Фото: Вікіпедія

    Договір оренди будівлі підписаний на 10 років

    Київський Річковий вокзал та «Американ Юніверсіті Київ» (АЮК) уклали договір оренди історичної будівлі вокзалу. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

    Договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м підписаний на 10 років.

    В Американському університеті планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів.

    Нагадаємо, «Американ Юніверсіті Київ» було презентовано влітку 2021 року. Він буде надавати освітні послуги в партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце з інновацій серед університетів США.

    Очікується, що після реставрації будівлі Київського річкового вокзалу вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.

    Річковий вокзал побудований у Києві у 1961 році (розташований за адресою Поштова площа, 3) – пам'ятник містобудування та архітектури, монументального мистецтва (охоронний номер 971-Кв). Очікується, що після реставрації історичної будівлі вже в наступному навчальному році університет прийме перших студентів.

    Нагадаємо, спорткомплекс «Спартак» на Куренівці передано у власність Києва.

    Теги: Київ навчання університет вокзал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Річковий вокзал столиці віддали в оренду Американському університету