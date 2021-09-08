Річковий вокзал столиці віддали в оренду Американському університету
Договір оренди будівлі підписаний на 10 років
Київський Річковий вокзал та «Американ Юніверсіті Київ» (АЮК) уклали договір оренди історичної будівлі вокзалу. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.
Договір оренди будівлі Річкового вокзалу площею 7,7 тис. кв. м підписаний на 10 років.
В Американському університеті планується одночасне навчання 2-3 тисяч студентів.
Нагадаємо, «Американ Юніверсіті Київ» було презентовано влітку 2021 року. Він буде надавати освітні послуги в партнерстві з державним Університетом штату Аризона (ASU), який посідає перше місце з інновацій серед університетів США.
Очікується, що після реставрації будівлі Київського річкового вокзалу вже наступного навчального року університет прийме перших студентів.
Нагадаємо, спорткомплекс «Спартак» на Куренівці передано у власність Києва.