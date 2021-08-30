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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» звільнила співробітницю, яка забороняла дітям спати у залі очікування

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    Інцидент трапився у липні на станції &laquo;Запоріжжя 1&raquo; - «Укрзалізниця» звільнила співробітницю, яка забороняла дітям спати у залі очікування
    Інцидент трапився у липні на станції «Запоріжжя 1»
    Фото: Обозреватель

    Адміністраторка зали будила вночі дітей і забороняла їм спати

    Співробітницю «Укрзалізниці» на вокзалі у Запоріжжі, яка не давала спати дітям у залі відпочинку, таки покарали. Цю працівницю звільнили з посади, а ще двох, які «засвітилися» у відео, притягнули до дисциплінарної відповідальності. Про це повідомила пресслужба осмбудсмена.

    «Під час перевірки встановлено, що працівником залізниці необґрунтовано перевищено свої повноваження та вимоги технологічного процесу роботи вокзалу станції «Запоріжжя 1». Даний співробітник звільнений з посади... Двох працівників вокзалу, які не вплинули на вирішення конфліктної ситуації притягнуто до дисциплінарної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

    Інцидент трапився в липні 2021 року. Жінка з двома дітьми намагалася відпочити в платному залі підвищеного комфорту в очікуванні поїзда. А враховуючи, що відправка мала бути о 3:55, діти втомилися і заснули. Співробітниця ж вокзалу розбудила дітей задовго до часу відправки, заявивши, що спати в залі не можна.

    Мама дітей попросила співробітницю вокзалу показати, де в правилах написано, що діти не можуть спати в кімнаті відпочинку. На що нічого суттєвого жінка відповісти не могла, лише вказувала, що знімати її права не мають, погрожувала викликати охорону.

    «Діти прийшли сюди сидіти, відпочивати. Не спати. А вони у вас сплять», – заявила співробітниця «Укрзалізниці».

    Теги: Запоріжжя діти Укрзалізниця скандал жінка вокзал
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    «Укрзалізниця» звільнила співробітницю, яка забороняла дітям спати у залі очікування