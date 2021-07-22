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    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)

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    Центральний автовокзал Києва перетворився на сучасний транспортний хаб - Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Центральний автовокзал Києва перетворився на сучасний транспортний хаб
    Фото: «Укрпас»

    На оновленому автовокзалі збільшили кількість платформ із 12 до 30

    22 липня після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва. На модернізацію було витрачено 100 млн грн. Про це повідомляє «Укрпас».

    Тепер це сучасний транспортний хаб. На оновленому автовокзалі збільшили кількість платформ із 12 до 30, створили комфортні зали очікування, каси з квитками на рейси офіційних та перевірених перевізників, ескалатори, фудкорти, інфраструктуру для маломобільних груп населення (ескалатор, ліфт, пандуси), кімнату матері та дитини, охайні вбиральні та готель на 34 номери.

    «У модернізацію Центрального автовокзалу вклали 100 млн грн. Ще 20 млн грн інвестували в розробку IT-рішень, зокрема – омніканального сервісу з продажу квитків та автостанційного рішення, яке включає автоматизацію процесів, диспетчеризацію, інтегровану базу даних рейсів, обмін даними з перевізниками та іншими автостанціями, продажі квитків», – розповів директор компанії «Укрпас» Максим Скляренко.

    Крім того, запустили онлайн-маркетплейс, де можна придбати квитки з будь-яких автостанцій та напряму від перевізників по всій Україні та Європі. У розвиток IT-складової в найближчий рік інвестори планують вкласти ще 70 млн грн.

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    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)
    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)

    Задля безпеки пасажирів з 1 жовтня вхід на платформи буде закритим - лише по посадковому талону (квитку на рейс) з QR-кодом.

    Як повідомлялося, у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві замість старих ескалаторів буде встановлено два нові сучасні та потужні.

    Теги: Київ реконструкція транспорт вокзал
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    Після реконструкції відкрито Центральний автовокзал Києва: що зроблено за 100 млн грн (фото)