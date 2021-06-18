На Подолі починається реконструкція однієї з найстаріших вулиць

Під час ремонтних робіт рух вулицею Андріївською перекриють

Буде організовано тимчасовий об’їзд через вулицю Сагайдачного

Із 06:00 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Вулицю на Подолі реконструюють. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.

Під час робіт рух на частині вулиці перекриють.

Тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.

Схема об'їзду ділянки, де проводиться ремонт

Нагадаємо, до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.