На Подолі починається реконструкція однієї з найстаріших вулиць
Буде організовано тимчасовий об’їзд через вулицю Сагайдачного
Із 06:00 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Вулицю на Подолі реконструюють. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного.
Під час робіт рух на частині вулиці перекриють.
Тимчасовий об’їзд буде організовано через вулицю Сагайдачного.
Нагадаємо, до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.
А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.