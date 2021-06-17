У «Київавтодорі» знову обшуки. Цього разу справа на 30 млн грн

Правоохоронці підозрюють підрядників в ухиленні від сплати податків

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням ДФС у Києві проводить обшуки у службових приміщеннях комунальної корпорації «Київавтодор» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, товариство упродовж 2019-2020 року на замовлення КК «Київавтодор» здійснювало роботи з будівництва та реконструкції мостів та шляхопроводів у Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею на суму 413 млн грн.

«При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК «Київавтодор», зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

17 червня на підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень КК «Київавтодор» розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заснована на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковуються Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, 12 травня прокуратура і ДФ провели обшуки в комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн грн.

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