Одну з вулиць на Печерську перекрили на місяць

У всіх районах Києва проводиться середній ремонт доріг

Розпочався ремонт вулиці Генерала Алмазова

До 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Розпочався середній ремонт цієї вулиці. Старе покриття вже почали знімати. Дорожники оновлюють ділянку між вул. Старонаводницькою та вул. Цитадельною.

Під час робіт рух на вулиці частково обмежено.

До слова, 17 червня ввечері в Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки МАЗ комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них» Печерського району. Дорожники вивозили зрізане під час ремонтних робіт асфальтове покриття. На з’їзді з вул. Старонаводницької на бульвар Дружби народів у вантажівки відмовили гальма. Вантажівка протаранила три автомобілі, які стояли на світлофорі.

Дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.