Ремонт Паркової дороги відкладається

Під час ремонтних робіт рух Парковою дорогою буде обмежено

Ремонтні роботи перенесено на пізніший термін

Дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві перенесено з червня на липень-серпень. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Оновлюватимуть покриття на ділянці від Петрівської алеї до шляхопроводу-заїзду у КВЦ «Парковий».

Під час робіт планується частково обмежити рух транспорту.

Раніше повідомлялося, що на Парковій дорозі 17 червня розпочнеться середній ремонт. Планувалося, що він триватиме до 28 червня.

Як повідомлялося, цього року дорожнє покриття оновилося на шести об’єктах міста. У планах «Київавтодору» виконати середній ремонт на 65 об’єктах.

Наразі ремонти доріг тривають практично у всіх районах Києва. Нове асфальтове покриття кладуть навіть уночі.