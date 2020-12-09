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    На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)

    • Розсилка
    Вогонь з павільйону перекинувся на автомобіль - На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)
    Вогонь з павільйону перекинувся на автомобіль
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували загоряння металевого павільйону

    Сьогодні, 9 грудня, виникла пожежа на вул. Набережно-Хрещатицькій, 21 біля Поштової площі в Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві р 12:01.

    На місце події було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    Рятувальниками було встановлено, що сталося загоряння в окремо розташованому металевому павільйоні з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль.

    О 12:27 пожежу було локалізовано, а о 12:48 ліквідовано.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

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    На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)
    На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)
    На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)
    На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)

    Нагадаємо, 9 грудня вранці сталась велика пожежа на автомийці на вул. Тираспільській, 12/14 у Шевченківському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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