На Поштовій площі сталась пожежа: димом затягло весь Поділ (фото)

Вогонь з павільйону перекинувся на автомобіль

Вогнеборці ліквідували загоряння металевого павільйону

Сьогодні, 9 грудня, виникла пожежа на вул. Набережно-Хрещатицькій, 21 біля Поштової площі в Подільському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві р 12:01.

На місце події було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

Рятувальниками було встановлено, що сталося загоряння в окремо розташованому металевому павільйоні з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль.

О 12:27 пожежу було локалізовано, а о 12:48 ліквідовано.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, 9 грудня вранці сталась велика пожежа на автомийці на вул. Тираспільській, 12/14 у Шевченківському районі столиці.