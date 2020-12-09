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    На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)

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    Вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу - На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)
    Вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу
    Фото: Броварське районне управління ГУ ДСНС України

    Вогонь із мікроавтобуса перекинувся на будинок і господарчу будівлю

    У вівторок, 8 грудня, у Семиполках Броварського району Київщини в одному з дворів горіла автомобіль, будинок і сарай. Про це «Трибуні-Броварів» повідомили в Броварському районному управлінні ДСНС.

    Прибувши на місце за викликом, рятувальники з’ясували, що у дворі приватного будинку загорівся мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. Пориви вітру «допомогли» вогню поширитися на житловий будинок та господарчу будівлю.

    За години вогнеборці локалізували пожежу, а ще за пів години повністю її загасили.

    Обійшлося без людських жертв, чого не скажеш про майнові пошкодження.

    Унаслідок пожежі повністю знищено автомобіль, частково пошкоджено житловий будинок (стіна, вікно та перекриття на площі 5 кв. м) та господарчу будівлю (стіна та перекриття на площі 7 кв. м).

    Причини пожежі з’ясовуються.

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    На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)
    На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)
    На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)
    На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)
    На Київщині палаючий автомобіль ледь не знищив будинок і сарай (фото)
    Фото: Броварське районне управління ГУ ДСНС України

    Як повідомлялося, у ніч на середу, 9 грудня, у Києві двоє невідомих підпалили автомобіль депутата Київської міської ради від «Слуги народу», дзюдоїста Георгія Зантараї.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники будинок
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