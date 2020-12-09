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    У Києві невідомі підпалили автомобіль депутата від «Слуги народу»

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    <span>Чемпіон світу-2009, триразовий чемпіон Європи Георгій Зантарая постраждав від паліїв</span> - У Києві невідомі підпалили автомобіль депутата від «Слуги народу»
    Чемпіон світу-2009, триразовий чемпіон Європи Георгій Зантарая постраждав від паліїв
    Фото: СК «Спартаківець»

    Правоохоронці встановлюють обставини автомобільної пожежі

    У ніч на середу, 9 грудня, у Києві двоє невідомих підпалили автомобіль депутата Київської міської ради від «Слуги народу», дзюдоїста Георгія Зантараї. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

    Подія трапилась у Святошинському районі столиці о 03:30. Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною.

    Пожежа була ліквідована за 15 хвилин. Вогонь пошкодив транспортний засіб, втім ніхто з людей не постраждав.

    Правоохоронці розпочали перевірку для встановлення всіх обставин надзвичайної події.

    Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження. Він має звання заслуженого майстра спорту, чемпіона світу 2009 року та віцечемпіона Європи 2009 року.

    Раніше повідомлялося, що у серпні 2020 року народному депутату Гео Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля Лерос виклав у соціальні мережі.

    Також у серпні у дворі будинку в Києві згоріла Tesla, що належала колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Богдану.

    Читайте також: Найтитулованіший український дзюдоїст іде у політику. Інтерв’ю з Георгієм Зантараєю
    Теги: пожежа Київ Київрада депутат Георгій Зантарая автомобіль партія Слуга народу
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