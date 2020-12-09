У Києві невідомі підпалили автомобіль депутата від «Слуги народу»

Правоохоронці встановлюють обставини автомобільної пожежі

У ніч на середу, 9 грудня, у Києві двоє невідомих підпалили автомобіль депутата Київської міської ради від «Слуги народу», дзюдоїста Георгія Зантараї. Про це повідомляє «Обозреватель» з посиланням на свої джерела.

Подія трапилась у Святошинському районі столиці о 03:30. Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною.

Пожежа була ліквідована за 15 хвилин. Вогонь пошкодив транспортний засіб, втім ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці розпочали перевірку для встановлення всіх обставин надзвичайної події.

Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження. Він має звання заслуженого майстра спорту, чемпіона світу 2009 року та віцечемпіона Європи 2009 року.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2020 року народному депутату Гео Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля Лерос виклав у соціальні мережі.

Також у серпні у дворі будинку в Києві згоріла Tesla, що належала колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Богдану.