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    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)

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    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    У Києві сталась велика пожежа: горіла автомийка (фото, відео)
    • Розсилка

    До ліквідації пожежі були задіяні чотири десятки рятувальників

    Сьогодні, 9 листопада, о 08:54 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на автомийці на вул. Тираспільській, 12/14 у Шевченківському районі столиці.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Було встановлено, що загоряння сталося в одноповерховій будівлі автомийки з розповсюдженням на поруч розташовані гаражі на загальній площі 200 кв. м. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 10:07 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 10:17 – ліквідувати.

    Гасіння ускладнювалося тим, що над автомийкою проходила високовольтна лінія електропроводів. Для перевірки проводилося відкривання поруч розташованих гаражів за допомогою шансових інструментів та бензорізів.

    На місці події було задіяно 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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