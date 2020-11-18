«Форд» вщент згорів на трасі під Києвом (відео)

Автомобіль загорівся на ходу поблизу села Скибин

Автомобіль «Форд» загорівся прямо під час руху в селі Скибин Броварського району.

Як видно на відео з місця пригоди, поширеному «Києвом оперативним», полум’я дуже швидко охопило машину повністю.

Попри те, що пожежники прибули оперативно, їм не вдалося врятувати автомобіль, який вигорів практично весь.

Ліквідація пожежі викликала затори на трасі між Києвом та Великою Димеркою.

Раніше повідомлялося про те, що на трасі Київ – Чоп зіткнулися дві вантажівки, одна з яких спалахнула.