Через ДТП на Південному мосту утворився серйозний затор (відео)
На мосту зіткнулися ВАЗ і Volkswagen Transporter
Сьогодні, 19 листопада, на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
На мосту зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volkswagen Transporter. Від удару легковик розвернуло поперек смуги руху.
Внаслідок ДТП на мосту утворився затор.
За даними патрульної поліції, рух ускладнено у напрямку правого берега від станції метро «Осокорки».
Як повідомлялося, 18 листопада на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва на ходу загорівся автомобіль. В результаті пожежі автівка згоріла вщент.