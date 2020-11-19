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    Через ДТП на Південному мосту утворився серйозний затор (відео)

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    Внаслідок зіткнення автомобіль ВАЗ розвернуло поперек смуги руху - Через ДТП на Південному мосту утворився серйозний затор (відео)
    Внаслідок зіткнення автомобіль ВАЗ розвернуло поперек смуги руху
    Фото: скріншот відео

    На мосту зіткнулися ВАЗ і Volkswagen Transporter

    Сьогодні, 19 листопада, на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На мосту зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volkswagen Transporter. Від удару легковик розвернуло поперек смуги руху.

    Внаслідок ДТП на мосту утворився затор.

    За даними патрульної поліції, рух ускладнено у напрямку правого берега від станції метро «Осокорки».

    Дані Google Карти
    Дані Google Карти

    Як повідомлялося, 18 листопада на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва на ходу загорівся автомобіль. В результаті пожежі автівка згоріла вщент.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль міст
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