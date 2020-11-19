Через ДТП на Південному мосту утворився серйозний затор (відео)

На мосту зіткнулися ВАЗ і Volkswagen Transporter

Сьогодні, 19 листопада, на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На мосту зіткнулися автомобілі ВАЗ і Volkswagen Transporter. Від удару легковик розвернуло поперек смуги руху.

Внаслідок ДТП на мосту утворився затор.

За даними патрульної поліції, рух ускладнено у напрямку правого берега від станції метро «Осокорки».

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Як повідомлялося, 18 листопада на бульварі Тараса Шевченка в центрі Києва на ходу загорівся автомобіль. В результаті пожежі автівка згоріла вщент.