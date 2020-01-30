На Позняках молодик зі зброєю пограбував продавця (фото)

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Камера відеоспостереження зафіксувала грабіжника Фото: Нацполіція

У торговому закладі під загрозою предмета, схожого на пістолет, зловмисник відібрав у продавця мобільний телефон

На вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва було скоєно розбійний напад на салон мобільного зв’язку. Повідомлення про це надійшло до поліції від продавця.

Невідомий, погрожуючи невстановленою зброєю, відібрав у працівника магазину телефон та втік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 32-річного мешканця Києва.

«Під час обшуку за місцем проживання затриманого ми вилучили речові докази, а саме мобільний телефон та рюкзак», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

Чоловіку оголошено підозру у вчинені злочину, передбаченому частиною третьою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час досудового слідства фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.