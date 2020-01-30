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    Новини

    На Позняках молодик зі зброєю пограбував продавця (фото)

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    Камера відеоспостереження зафіксувала грабіжника - На Позняках молодик зі зброєю пограбував продавця (фото)
    Камера відеоспостереження зафіксувала грабіжника
    Фото: Нацполіція

    У торговому закладі під загрозою предмета, схожого на пістолет, зловмисник відібрав у продавця мобільний телефон

    На вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва було скоєно розбійний напад на салон мобільного зв’язку. Повідомлення про це надійшло до поліції від продавця.

    Невідомий, погрожуючи невстановленою зброєю, відібрав у працівника магазину телефон та втік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 32-річного мешканця Києва.

    «Під час обшуку за місцем проживання затриманого ми вилучили речові докази, а саме мобільний телефон та рюкзак», - повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко.

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    На Позняках молодик зі зброєю пограбував продавця (фото)
    На Позняках молодик зі зброєю пограбував продавця (фото)

    Чоловіку оголошено підозру у вчинені злочину, передбаченому частиною третьою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час досудового слідства фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування чоловік злочин
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