На Позняках невідомі жорстоко провчили «героя парковки» (фото)



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На автомобіль порушника паркування невідомі кинули великі камені Фото: Київ оперативний

Думки киян щодо методу покарання порушника розділилися

Сьогодні, 30 січня, на вулиці Драгоманова у Дарницькому районі Києва невідомі наказали власника автомобіля, що припаркувався на газоні.

«Не задався ранок у водія Chevrolet (AA0661KT), який на Драгоманова вирішив запаркуватися на газоні», - йдеться в дописі до фото на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Як свідчать фото, на автівку «героя парковки» поклали три великих камені. Цим самим автомобіль отримав пошкодження лакофарбового покриття.

У коментарях під дописом думки киян розділилися: одні підтримують дії невідомих активістів, інші засуджують, зазначаючи, що відносно порушників правил паркування треба застосовувати законні методи.

Як повідомлялося, з початку 2020 року з вулиць Києва до спецмайданчиків доставлено майже тисячу автомобілів, власники яких порушили Правила дорожнього руху. У результаті накладено відповідні штрафні санкції та додаткові витрати за послуги транспортування та зберігання транспортних засобів.

Як заявив нещодавно радник київського міського голови Максим Бахматов, у Києві багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху. Працює понад тисячу тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто.