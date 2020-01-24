У Кличка запевняють, що у Києві достатньо парковок графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві є близько 300 тис. місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху

У Києві є безліч платних і безкоштовних паркувальних майданчиків

У Києві багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху. Працює понад тисячу тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто. Про це повідомив радник київського міського голови Максим Бахматов.

«Столичні водії забезпечені можливостями для того, щоб паркуватися, дотримуючись правил та не створюючи проблем іншим учасникам руху. Тільки за КП «Київтранспарксервіс» закріплено понад тисячу паркувальних майданчиків на майже 50 тисяч паркомісць. Є в столиці і 59 комерційних паркінгів на понад 14,5 тисячі паркомісць. 48 безкоштовних майданчиків біля торговельних центрів та магазинів вміщують понад 24 тисячі автівок. Окрім того, у Києві є приблизно 300 000 місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху», – повідомив Бахматов.

Він нагадав, що для комфорту водіїв існує інтерактивна мапа, де представлений паркувальний простір столиці. У мобільних додатках для сплати паркування UNIP, Parkіng UA та Bаrking зручно відшукати найближчий майданчик. Оплата здійснюється безготівково за допомогою мобільних додатків, паркувальних талонів, SMS або паркоматів.

У додатку Kyiv Smart City окрім придбання паркувальних талонів тепер доступна функція погодинної оплати.

«Вартість паркування на муніципальних паркувальних майданчиках 10, 7 та 5 грн залежно від зони, на комерційних – від 10 грн за годину. За несплачену послугу – штраф у 20-кратному розмірі від вартості однієї години. А для тих, хто поки звикає до цивілізованого паркування, діє спеціальна пропозиція. Якщо водій сплатить штраф у 10-денний термін, йому надається знижка у 50%», – зазначив радник міського голови.

За його словами, зі знижкою вже сплачено штрафів на понад 729 тис. грн.

«Справді, можливостей для водіїв достатньо. Місто їх створило. Тому не може бути виправдань для порушників, що не тільки заважають трафіку, а й створюють загрозу безпеці руху. Контроль за дотриманням правил паркування та сплатою паркувальних послуг ми будемо посилювати. За минулий тиждень зі столичних вулиць евакуювали 615 автівок, інспектори з паркування винесли понад 700 постанов. У нас гарна динаміка, і «географію» очищення вулиць ми поступово розширюємо», – зазначив Бахматов.

Нагадаємо, інспектори з паркування розпочали контроль за оплатою паркувальних послуг у липні минулого року.

13 січня на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу, які досить швидко забирають автомобіль порушника.

14 січня мер Києва Віталій Кличко показав, як у столиці працюють евакуатори, що прибирають за 2 хвилини авто, припарковані в заборонених місцях. Він також повідомив, що сьогодні в Інспекції працюють близько 30 спеціалістів. Місто підписало договори на послуги з евакуації з п’ятьма компаніями. Дві з них - комунальні підприємства, три - приватні компанії. В середньому на вулицях столиці сьогодні працюють близько 22 евакуаторів.

Інспектори з паркування у Києві працюють у дві зміни. Перша зміна працює з 8:00 до 16:00, друга зміна - з 16:00 до 23:00. Зі збільшенням штату працівників буде введено третю зміну - нічну.

Авто порушників переміщують на спеціальні майданчики чи стоянки Головного управління Національної поліції в місті Києві. Повернути авто можна після сплати штрафу.

Із початку роботи у липні 2019 року до 19 січня 2020 року зі столичних вулиць евакуювали 3 803 автівки. Інспектори з паркування наклали 7 625 адміністративних стягнень у вигляді штрафу на суму 3,283 млн грн.