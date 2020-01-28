З початку року з вулиць Києва евакуйовано майже тисячу «героїв парковки»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У січні 2020 року на вулицях Києва запрацювали евакуатори нового типу

Столичні поліцейські нагадують про відповідальність за порушення правил паркування автомобілів

З початку 2020 року з вулиць Києва до спецмайданчиків доставлено майже тисячу автомобілів, власники яких порушили Правила дорожнього руху. У результаті накладено відповідні штрафні санкції та додаткові витрати за послуги транспортування та зберігання транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, щоденно у Києві працівники патрульної поліції та інспектори з паркування проводять заходи щодо виявлення автівок, припаркованих із порушенням Правил дорожнього руху. Далі автомобілі евакуйовують на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

«У результаті з початку року з вулиць столиці до спецмайданчиків доставлено майже 1 000 автомобілів порушників, а на їх водіїв накладено відповідні штрафні санкції та додаткові витрати за послуги транспортування та зберігання транспортних засобів. Окрім того, за рух спеціально відведеними для громадського транспорту смугами автовласники теж нестимуть відповідальність. Адже нехтування водіями цих правил призводить не лише до фінансових стягнень, але й створює затори на дорогах та збої у розкладі руху громадського транспорту», - зазначили у поліції.

Аби уникнути додаткових витрат, зекономити фінанси та час, поліцейські вкотре нагадують автовласникам про неухильне дотримання Правил дорожнього руху України, а транспорт треба залишати лише у визначених для цього місцях. Інформацію про евакуацію автомобіля або перебування його на спеціальному майданчику можна отримати, зателефонувавши на спецлінію 102 або у телеграм-каналі «Київська платформа евакуації» @TowTruckKyiv.

Як заявив нещодавно радник київського міського голови Максим Бахматов, у Києві багато місць, де паркування не заборонене Правилами дорожнього руху. Працює понад тисячу тільки муніципальних майданчиків для паркування. Столичні водії мають можливості припаркувати авто без порушень та ризику накладення штрафу або евакуації авто.