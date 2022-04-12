На Приірпінні староста-колаборант отримав підозру у співпраці з окупантами

Чоловік неодноразово виказував ворогам місця дислокації біців ЗСУ

Псевдостарості одного із сіл Бучанського району на Київщині слідчі прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину. Про це повідомили на каналі Офісу Генпрокурора України в Telegram.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил РФ та ними був проголошений старостою одного з населених пунктів Бучанського району Київської області. Надалі він неодноразово публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Псевдостароста неодноразово надавав російським військовослужбовцям відомості про розташування особового складу Збройних Сил України та територіальної оборони.

Також він відкрито співпрацював із російськими військовими-окупантами.

Наразі чоловіка тримають під вартою. Триває слідство.

Нагадаємо, дещо раніше на Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів.

Жінка розповсюджувала про Україну фейкову інформацію.