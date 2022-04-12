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    На Приірпінні староста-колаборант отримав підозру у співпраці з окупантами

    Староста-колаборант отримав підозру про співпрацю рашистами - На Приірпінні староста-колаборант отримав підозру у співпраці з окупантами
    Староста-колаборант отримав підозру про співпрацю рашистами
    фото: ОГП

    Чоловік неодноразово виказував ворогам місця дислокації біців ЗСУ

    Псевдостарості одного із сіл Бучанського району на Київщині слідчі прокуратури повідомили про підозру у вчиненні злочину. Про це повідомили на каналі Офісу Генпрокурора України в Telegram.

    Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України.

    За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил РФ та ними був проголошений старостою одного з населених пунктів Бучанського району Київської області. Надалі він неодноразово публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

    Псевдостароста неодноразово надавав російським військовослужбовцям відомості про розташування особового складу Збройних Сил України та територіальної оборони.

    Також він відкрито співпрацював із російськими військовими-окупантами.

    Наразі чоловіка тримають під вартою. Триває слідство.

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    Нагадаємо, дещо раніше на Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів.

    Жінка розповсюджувала про Україну фейкову інформацію.

    Теги: окупанти кримінал війна Офіс Генерального прокурора Україна колабораціонізм
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    На Приірпінні староста-колаборант отримав підозру у співпраці з окупантами