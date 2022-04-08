  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)

    На Черкащині затримали колаборантку - На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)
    На Черкащині затримали колаборантку
    фото: Національна поліція України

    Жінка розповсюджувала про Україну фейкову інформацію

    Під час моніторингу соціальних мереж оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області виявили 49-річну черкащанку, яку допомагала російським окупантам. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МВС.

    Жінка на своїй сторінці в одній з соціальних мереж розміщувала публікації та публічно підтримувала політику РФ.

    Також вона негативно відгукувалася про українську владу й розповсюджувала фейки.

    Українку затримали.Їй повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

    Якщо провину черкащанки доведуть, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)
    На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)
    На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)
    МВС

    Нагадаємо, дещо раніше на Луганщині працівниця прокуратури стала колаборанткою.

    Співробітниця Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури пройшла співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта.

    Теги: росія МВС окупанти війна Україна колабораціонізм окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)