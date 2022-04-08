На Черкащині правоохоронці викрили українку-пособницю окупантів (фото)

Жінка розповсюджувала про Україну фейкову інформацію

Під час моніторингу соціальних мереж оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області виявили 49-річну черкащанку, яку допомагала російським окупантам. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі МВС.

Жінка на своїй сторінці в одній з соціальних мереж розміщувала публікації та публічно підтримувала політику РФ.

Також вона негативно відгукувалася про українську владу й розповсюджувала фейки.

Українку затримали.Їй повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо провину черкащанки доведуть, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, дещо раніше на Луганщині працівниця прокуратури стала колаборанткою.

Співробітниця Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури пройшла співбесіду з представниками «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ з метою переходу на сторону окупанта.