Керував окупованим районом. Пособник терориста Захарченка отримав 10 років

Обвинувачений був одним із організаторів незаконного референдуму з питання утворення «ДНР», який 11 травня 2014 року відбувся на території Старобешівського району.

Посаду обвинуваченому у 2016 році дав нині покійний ватажок терористів Олександр Захарченко

Токмацький районний суд Запорізької області заочно призначив 10 років позбавлення волі так званому виконуючому обов`язки Старобешівської районної адміністрації «ДНР» Миколі Михайлову за участь у терористичній організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 8 вересня.

На початку весни 2014 року обвинувачений, перебуваючи на посаді голови Старобешівської районної ради, керував мітингом, метою якого був заклик громадян України до проведення «референдуму» про самовизначення «Донецької народної республіки». Також Михайлов був одним із організаторів незаконного референдуму з питання утворення «ДНР», який 11 травня 2014 року відбувся на території Старобешівського району.

У лютому 2016 року Михайлов отримав посаду виконуючого обов`язки Старобешівської районної адміністрації «ДНР». У це крісло його посадив ексватажок терористів Олександр Захарченко, якого вбито у серпні 2018 року.

На вказаній посаді обвинувачений організовує формування та затвердження місцевого бюджету «ДНР»; здійснює керування заходами, пов`язаними із розробкою та реалізацією цивільної оборони, контролює процеси призову громадян для мобілізації та проходження ними так званої «військової служби»; всебічно підтримує та висловлює ідеї необхідності подальшої розбудови «ДНР».

«Обвинувачений в повному обсязі, усвідомлюючи свої протиправні дії, маючи необхідні вміння та навички, бере участь у терористичній організації «ДНР» на посаді «голови Старобешівської адміністрації «ДНР». Умисні дії колегія суддів кваліфікує за ч.1 ст.258-3 КК України як участь у терористичній організації», – наголосив суд.

Суд також стягує 3,4 тис. грн з обвинуваченого на користь держави у вигляді витрат на залучення експерта.

Початок терміну відбування покарання обвинуваченого варто обчислювати з дати його затримання, оскільки той переховується на непідконтрольній Україні території.