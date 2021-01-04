Колаборант та очільник «МНС Криму» Шахов помер від коронавірусу

Шахов у 2014 році залишився у Криму керувати рятувальною службою під прапорами РФ

Сергій Шахов у 2014 році залишився у Криму керувати рятувальною службою під прапорами РФ

До окупації півострова Шахов керував кримським управлінням ДСНС України

В окупованому Криму помер Сергій Шахов, керівник підконтрольного Росії МНС півострова. Чиновник помер у віці 65 років від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою.

Про це 4 січня повідомили російські та кримські ЗМІ з посиланням на пресслужбу російського МНС.

За даними російських ЗМІ, Шахов помер у понеділок, 4 січня, в ковідному госпіталі. Офіційно про смерть міністра російська влада Криму поки не повідомляла.

Шахов народився 20 червня 1955 року в м Нова-Горлівка, Донецької області. З 2011 по 2013 рік – начальник Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим; із 2013 по 2014 рік – начальник Головного управління ДСНС України в Автономній Республіці Крим.

Після російської анексії Криму, з березня 2014 року по 4 червня 2018 року – начальник Головного управління МНС Росії у Криму, з 1 липня 2014 року – російський міністр надзвичайних ситуацій Криму.

Раніше Главком повідомляв. що мешканці Криму звинуватили москвичів у спалаху коронавірусу. Населення Криму вважає, що саме мандрівникам з російської столиці «не терпілося звалити у відпустку зі свого зараженого міста».

До слова, в окупованому Криму у грудні жителі масово відмовлялися служити в армії Росії. Зокрема відомо, що в останній місяць 2020 року місцеві суди відкрили «рекордні» 16 кримінальних справ і винесли 10 вироків за відмову служити в збройних силах Росії.



