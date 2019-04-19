На проспекті Перемоги відключать воду через ремонт (адреси)



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Київводоканал попередив про планові ремонтні роботи

У п’ятницю, 19 квітня, «Київводоканал» проводитиме планові ремонтні роботи на мережі холодного водопостачання.

Ремонт проводиться для надійної роботи систем водопостачання, зазначили у «Київводоканалі».

У зв`язку з цим з 10.00 19 квітня до 03.00 20 квітня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

просп. Перемоги, 46, 48.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - додали у «Київводоканалі».

Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.