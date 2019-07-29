На ринку «Троєщина» в Києві виявлено рекордну кількість нелегалів



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Масове затримання порушників міграційного законодавства Фото: ДМС

Відносно 17 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження

Рекордну за останній час кількість іноземців-порушників міграційного законодавства викрили на одному з найбільших ринків столиці – «Троєщина» - працівники міграційної служби Київщини спільно з Національною поліцією. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

«26 липня в Деснянському районі столиці відбулося масове затримання порушників міграційного законодавства. Під час спільного рейду працівників Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області і співробітників Національної поліції на ринку «Троєщина» було виявлено 63 іноземці, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства. Неврегульованими мігрантами виявилися громадяни Грузії, Бангладеш, Азербайджану, Афганістану та інших країн», - розповіли у ДМС.

Як повідомив начальник управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у Києві та Київській області Ігор Семиног, відносно 17 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження. 19-м іноземцям скорочено терміни тимчасового перебування в Україні, ще 10 осіб розміщено до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації особи. На 17 осіб складено адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», їм доведеться сплатити штрафи.

Нагадаємо, нещодавно на ринку «Троєщина» було виявлено 26 іноземців-порушників, які працювали на торгових точках.