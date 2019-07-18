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    У Києві затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського (фото, відео)

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    Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані &laquo;сходки&raquo; кримінальних авторитетів - У Києві затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського (фото, відео)
    Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані «сходки» кримінальних авторитетів

    Зараз «злодія в законі» видворено до Туреччини

    Столичні оперативники знову затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського. Зловмисник вкотре перетнув кордон України поза пунктом пропуску державного контролю та мав намір контролювати злочинний світ Києва та області.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. 

    Як відомо, у грудні 2018 року працівники карного розшуку Головного управління Нацполіції у Києві вже затримували Нукрі Гальського, який мав заборону на перебування на території України.

    Тоді неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів громадянин Грузії, 1987 року народження, який був коронований у Туреччині іншими «злодіями у законі», намагався поширити свій вплив на членів злочинного середовища у столиці.

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    У Києві затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського (фото, відео)
    У Києві затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського (фото, відео)

    Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час перебування на території України зловмисник намагався контролювати діяльність оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв.

    «Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані «сходки» кримінальних авторитетів», - повідомив правоохоронець.

    Після затримання Державна міграційна служба видворила злодія із забороною в’їзду в Україну на три роки. Однак Нукрі Гальський вкотре незаконно перетнув кордон та почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі.

    Працівники управління карного розшуку Києва завадили його планам стати куратором злочинних груп і затримали його у Дарницькому районі столиці. 

    «Зараз «злодія в законі» видворено до Туреччини, а правоохоронці спільно з Державною міграційною службою у свою чергу підготували документи про збільшення терміну заборони в’їзду йому на територію України до п’яти років», - додав Крищенко.

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