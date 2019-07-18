У Києві затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського (фото, відео)



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Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані «сходки» кримінальних авторитетів

Зараз «злодія в законі» видворено до Туреччини

Столичні оперативники знову затримали «злодія в законі» Нукрі Гальського. Зловмисник вкотре перетнув кордон України поза пунктом пропуску державного контролю та мав намір контролювати злочинний світ Києва та області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як відомо, у грудні 2018 року працівники карного розшуку Головного управління Нацполіції у Києві вже затримували Нукрі Гальського, який мав заборону на перебування на території України.

Тоді неодноразово судимий за вчинення тяжких злочинів громадянин Грузії, 1987 року народження, який був коронований у Туреччині іншими «злодіями у законі», намагався поширити свій вплив на членів злочинного середовища у столиці.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час перебування на території України зловмисник намагався контролювати діяльність оптових ринків та організованих груп квартирних крадіїв.

«Під час нелегального проживання у столиці Нукрі Гальський відвідував та організовував так звані «сходки» кримінальних авторитетів», - повідомив правоохоронець.

Після затримання Державна міграційна служба видворила злодія із забороною в’їзду в Україну на три роки. Однак Нукрі Гальський вкотре незаконно перетнув кордон та почав відновлювати свою злочинну діяльність та зв’язки у кримінальному світі.

Працівники управління карного розшуку Києва завадили його планам стати куратором злочинних груп і затримали його у Дарницькому районі столиці.

«Зараз «злодія в законі» видворено до Туреччини, а правоохоронці спільно з Державною міграційною службою у свою чергу підготували документи про збільшення терміну заборони в’їзду йому на територію України до п’яти років», - додав Крищенко.