На столичному ринку «Троєщина» затримано 26 нелегалів



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Працівники Міграційної служби спільно з Нацполіцією провели затримання незаконних мігрантів на київському речовому ринку

Усі затримані – чоловіки різної вікової категорії, які проживали на території України без необхідних документів

У Деснянському районі столиці відбулося масове затримання порушників міграційного законодавства. Під час спільного рейду працівників Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області і співробітників Національної поліції було виявлено 26 іноземців, які працювали на торгових точках. Про це повідомляє пресслужба ДМС.

«Неврегульованими мігрантами виявилися громадяни Грузії, Азербайджану, Таджикистану, Афганістану і Узбекистану. Усі затримані – чоловіки різної вікової категорії, які проживали на території країни без необхідних документів. Хтось взагалі незаконно потрапив на територію України, у інших закінчився термін перебування у нашій країні», - йдеться в повідомленні.

19 неврегульованих мігрантів притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України». Відносно 13 осіб прийнято рішення про примусове повернення за межі України, стосовно 7 осіб прийнято рішення про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні, трьох осіб розмістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства для ідентифікації особи.

Як повідомив начальник управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у Києві та Київській області Ігор Семиног, за перше півріччя 2019 року на території Київщини виявили вже 1322 неврегульованих мігранти і 3404 порушники міграційного законодавства.