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    На Русанівці безкоштовно чіпуватимуть і вакцинуватимуть від сказу тварин

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    Ветеринари закликають киян відповідально ставитися&nbsp;до улюбленців&nbsp; - На Русанівці безкоштовно чіпуватимуть і вакцинуватимуть від сказу тварин
    Ветеринари закликають киян відповідально ставитися до улюбленців 
    Фото з відкритих джерел

    Для чіпування спеціальна підготовка чи анестезія не потрібні

    У суботу, 3 липня, на Русанівській набережній, 7 у рамках фестивалю «ЛапаФест» фахівці муніципальної ветклініки проведуть чіпування, реєстрацію в системі «Реєстр домашніх тварин» і вакцинацію тварин від сказу. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

    Захід триватиме з 10:00 до 14:00.

    Для чіпування спеціальна підготовка чи анестезія не потрібні. Треба лише мати при собі ветеринарний паспорт і разом зі своїм улюбленцем звернутися до спеціалістів комунального підприємства.

    Підприємство наголошує, що електронна мітка, яка вживлюється під шкіру тварини, надає необхідну інформацію про господарів і забезпечує можливість швидко повернути додому загублену тварину.

    Процедури будуть проведені на безоплатній основі в рамках інформаційно-просвітницької кампанії, що спрямована на популяризацію відповідального ставлення до улюбленців та дотримання Правил утримання домашніх собак та котів у місті Києві.

    Дізнаватися про аналогічні заходи можна з офіційної Facebook-сторінки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

    Як повідомлялося, у парку Партизанської слави в Києві патрульні з ветеринарами врятували собаку, якого невідомі прив'язали до дерева та покинули.

    Раніше постійна комісія Київради з питань підприємництва та промисловості підтримала проєкт рішення «Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки».

    Програмою передбачено будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак. Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин.

    Теги: Київ лікарня тварини
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    На Русанівці безкоштовно чіпуватимуть і вакцинуватимуть від сказу тварин