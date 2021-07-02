На Русанівці безкоштовно чіпуватимуть і вакцинуватимуть від сказу тварин

Для чіпування спеціальна підготовка чи анестезія не потрібні

У суботу, 3 липня, на Русанівській набережній, 7 у рамках фестивалю «ЛапаФест» фахівці муніципальної ветклініки проведуть чіпування, реєстрацію в системі «Реєстр домашніх тварин» і вакцинацію тварин від сказу. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Захід триватиме з 10:00 до 14:00.

Для чіпування спеціальна підготовка чи анестезія не потрібні. Треба лише мати при собі ветеринарний паспорт і разом зі своїм улюбленцем звернутися до спеціалістів комунального підприємства.

Підприємство наголошує, що електронна мітка, яка вживлюється під шкіру тварини, надає необхідну інформацію про господарів і забезпечує можливість швидко повернути додому загублену тварину.

Процедури будуть проведені на безоплатній основі в рамках інформаційно-просвітницької кампанії, що спрямована на популяризацію відповідального ставлення до улюбленців та дотримання Правил утримання домашніх собак та котів у місті Києві.

Дізнаватися про аналогічні заходи можна з офіційної Facebook-сторінки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

Як повідомлялося, у парку Партизанської слави в Києві патрульні з ветеринарами врятували собаку, якого невідомі прив'язали до дерева та покинули.

Раніше постійна комісія Київради з питань підприємництва та промисловості підтримала проєкт рішення «Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки».

Програмою передбачено будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак. Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин.