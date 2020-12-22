Офіційне кладовище для тварин і Центр захисту: Київ впроваджує євростандарти

Київрада розглядає цільову програму, що покликана впровадити європейські стандарти поводження з тваринами

Постійна комісія Київради з питань підприємництва та промисловості підтримала проєкт рішення «Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки». Про це повідомляє пресслужба Київради.

Програмою передбачено будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак.

Також згідно з програмою передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин. Це, у свою чергу, сприятиме дотриманню встановлених санітарно-епідеміологічних вимог у місті.

З важливого, програма передбачає продовження стерилізації бездомних котів та собак, підтримку опікунства над безпритульними тваринами та створення публічного простору для власників тварин. Йдеться про належну інфраструктуру для вигулу та тренувань собак, встановлення комплексів для прибирання за твариною «Собача вбиральня».

Разом з тим, передбачені просвітницькі заходи та соціальна реклама, щоб зменшити кількість випадків жорстокого поводження з тваринами.

Загалом потреба в коштах на реалізацію заходів міської цільової програми на 2020-2022 роки становить 185,7 млн грн, із яких кошти бюджету столиці – 183,7 млн грн.

За час дії програми підтримки тварин протягом 2017-2019 років було стерилізовано більше 23 тисяч голів безпритульних собак та кішок. Майже 3000 тварин були виловлені, вакциновані, врятовані та прилаштовані до нових власників.

Проєкт рішення мають ухвалити депутати на одному із засідань Київської міської ради.