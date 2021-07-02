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    У столичному парку невідомі прив’язали собаку й покинули помирати (фото)

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    Собака був прив'язаний у парку мінімум два дні - У столичному парку невідомі прив’язали собаку й покинули помирати (фото)
    Собака був прив'язаний у парку мінімум два дні
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Виснаженого пса врятували патрульні й ветеринари

    У парку Партизанської слави в Києві до велопатруля звернулися відпочивальники і попросили допомоги для собаки, що був прив'язаний до дерева.

    Зневоднена та виснажена тварина поводилася агресивно до людей і не дозволяла наблизитися. За словами місцевих, собака був прив'язаний у парку мінімум два дні. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

    Про подію патрульні повідомили міську лікарню ветеринарної медицини. Доки очікували лікарів, напоїли тварину водою. Небайдужі перехожі принесли корм.

    Спеціалісти закладу змогли безпечно та обережно визволити собаку.

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    У столичному парку невідомі прив’язали собаку й покинули помирати (фото)
    У столичному парку невідомі прив’язали собаку й покинули помирати (фото)
    У столичному парку невідомі прив’язали собаку й покинули помирати (фото)

    Тимчасово його розмістять у закладі та чекатимуть на власників, які, можливо, з'являться.

    Як відомо, в Києві триває аномальна спека.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    Мешканців київського зоопарку рятують від спеки теж водними процедурами

    Теги: Національна поліція України Київ тварини парк
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    У столичному парку невідомі прив’язали собаку й покинули помирати (фото)