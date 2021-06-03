На Русанівці мопед збив бабусю, яка раптово вийшла на дорогу (відео)
Літня жінка отримала травми
2 червня на вулиці Ентузіастів у Дніпровському районі Києва (житловий масив Русанівка) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Водій мопеда здійснив наїзд на 85-річну жінку, що вийшла на проїжджу частину з-за транспортних засобів, що були припарковані вздовж дороги.
Слід зазначити, що жінка вирішила перейти дорогу в 50 метрах від пішохідного переходу.
Медика шпиталізували жінку до лікарні.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.
Правоохоронці нагадають:
- пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;
- перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються
- пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.
Як повідомлялося, 3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.
Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.