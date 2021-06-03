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    У Києві Tesla знесла стовп (фото)

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    У Tesla лопнуло заднє колесо - У Києві Tesla знесла стовп (фото)
    У Tesla лопнуло заднє колесо
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через ДТП водій Tesla в шоковому стані

    У середу, 2 червня, на Столичному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    В електромобіля Tesla при перелаштуванні в іншу смугу руху лопнуло заднє колесо. В результаті автомобіль понесло й він врізався у стовп.

    Постраждалих у ДТП немає, але водій перебував у шоковому стані.

    На місці працювали лікарі швидкої допомоги і правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.

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    У Києві Tesla знесла стовп (фото)
    У Києві Tesla знесла стовп (фото)
    У Києві Tesla знесла стовп (фото)
    У Києві Tesla знесла стовп (фото)

    До слова, американський виробник електромобілів Tesla показав нове покоління автопілота, яке перетворює автомобіль майже не безпілотник. Tesla нового покоління в автоматичному режимі пересувається по жвавому нічному місту, перетинає нерегульовані перехрестя, а також пропускає інших учасників руху.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль Tesla
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    У Києві Tesla знесла стовп (фото)