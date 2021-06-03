У Києві Tesla знесла стовп (фото)

Через ДТП водій Tesla в шоковому стані

У середу, 2 червня, на Столичному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В електромобіля Tesla при перелаштуванні в іншу смугу руху лопнуло заднє колесо. В результаті автомобіль понесло й він врізався у стовп.

Постраждалих у ДТП немає, але водій перебував у шоковому стані.

На місці працювали лікарі швидкої допомоги і правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП.

До слова, американський виробник електромобілів Tesla показав нове покоління автопілота, яке перетворює автомобіль майже не безпілотник. Tesla нового покоління в автоматичному режимі пересувається по жвавому нічному місту, перетинає нерегульовані перехрестя, а також пропускає інших учасників руху.