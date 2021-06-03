Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві
Патрульна поліція сподівається зменшити аварійність на дорогах
Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.
«Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: «За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го», – розповів він.
Позначки можна побачити за адресами:
- площа Перемоги, 1
- проспект Академіка Глушкова, 13-Б
- проспект Миколи Бажана, 19
- проспект Степана Бандери, 6
- проспект Степана Бандери, 36
- Дарницька площа, 1
- проспект Романа Шухевича, 16
- вулиця Берковецька, 6
- проспект Перемоги, 123
- проспект Леся Курбаса, 19-А
Патрульна поліція розраховує за місяць охопити більш як 500 тис. користувачів Waze.
«Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10-15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України», – зазначив Білошицький.
Як повідомлялося, 3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.