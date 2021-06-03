Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві

Патрульна поліція сподівається зменшити аварійність на дорогах

Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

«Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: «За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го», – розповів він.

Позначки можна побачити за адресами:

площа Перемоги, 1

проспект Академіка Глушкова, 13-Б

проспект Миколи Бажана, 19

проспект Степана Бандери, 6

проспект Степана Бандери, 36

Дарницька площа, 1

проспект Романа Шухевича, 16

вулиця Берковецька, 6

проспект Перемоги, 123

проспект Леся Курбаса, 19-А

Патрульна поліція розраховує за місяць охопити більш як 500 тис. користувачів Waze.

«Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10-15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України», – зазначив Білошицький.

Як повідомлялося, 3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.