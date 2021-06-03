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    Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві

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    Навігатор Waze поперджатиме про аварійно небезпечні ділянки дороги - Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві
    Навігатор Waze поперджатиме про аварійно небезпечні ділянки дороги
    Фото: Олексій Білошицький/Facebook

    Патрульна поліція сподівається зменшити аварійність на дорогах

    Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    «Коли водій під’їжджатиме до такої ділянки, йому надійде повідомлення. Наприклад, ось таке: «За рік тут сталося 50 ДТП. Перелаштовуйтеся обережно, щоб не було 51-го», – розповів він.

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    Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві
    Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві
    Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві

    Позначки можна побачити за адресами:

    • площа Перемоги, 1
    • проспект Академіка Глушкова, 13-Б
    • проспект Миколи Бажана, 19
    • проспект Степана Бандери, 6
    • проспект Степана Бандери, 36
    • Дарницька площа, 1
    • проспект Романа Шухевича, 16
    • вулиця Берковецька, 6
    • проспект Перемоги, 123
    • проспект Леся Курбаса, 19-А

    Патрульна поліція розраховує за місяць охопити більш як 500 тис. користувачів Waze.

    «Якщо комунікація посприяє зменшенню аварійності на визначених ділянках доріг хоча б на 10-15%, ми продовжимо її та розширимо на інші міста України», – зазначив Білошицький.

    Як повідомлялося, 3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій Олексій Білошицький
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    Нова опція в навігаторі: водіїв попереджають про ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві