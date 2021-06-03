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    Перед Гаванським мостом сталась потрійна ДТП, утворився серйозний затор (відео)

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    У результаті ДТП автівки отримали серйозні пошкодження - Перед Гаванським мостом сталась потрійна ДТП, утворився серйозний затор (відео)
    У результаті ДТП автівки отримали серйозні пошкодження
    Фото: скріншот відео

    В автопригоду потрапили два позашляховики та седан

    Сьогодні, 3 червня, вранці сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    На смузі в напрямку Подолу зіткнулися три легкових автомобілі.

    За попередніми даними, обійшлося без потерпілих.

    На місці працює патрульна поліція, яка встановлює деталі та обставини ДТП.

    Через автопригоду утворився серйозний затор на вул. Набережно-Рибальській.

    Рух транспорту на Набережно-Рибальській ускладнено. Дані карти Google Maps
    Рух транспорту на Набережно-Рибальській ускладнено. Дані карти Google Maps

    Нагадаємо, вранці 1 червня перед мостом Метро в Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Водій Toyota не врахував безпечну дистанцію і в'їхав у BMW, який рухався попереду. Автомобіль BMW ж, у свою чергу, влетів у Mercedes, який рухався попереду.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль міст
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    Перед Гаванським мостом сталась потрійна ДТП, утворився серйозний затор (відео)