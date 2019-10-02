На щойно оновленій швидкісній лінії зупинилися трамваї (фото)



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Трамвай зійшов з рейок Фото: Столичний регіон

На швидкісній трамвайній лінії сталася аварія

Сьогодні, 2 жовтня, вранці зупинився рух трамваїв №1 на Борщагівській швидкісній лінії. З рейок зійшов один із трамваїв.

Пасажири змушені були обирати інші види громадського транспорту, аби доїхати на роботу чи у справах, повідомляє «Столичний регіон».

Як інформує КП «Київпастранс», рух трамваїв №1 по станції Потапова в напрямку Старовокзальної затримувався з технічних причин. На місце було направлено відповідальну службу підприємства.

Від Мих. Борщагівки до ст. Ромена Ролана курсували автобуси.

Рух було відновлено о 08:58, курсування трамваїв наразі з відхиленням від графіка.

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.