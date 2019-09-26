У «Київпастрансі» назвали умови, за яких кондуктори тролейбусів можуть отримати нову роботу



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Кондуктори місцевих тролейбусів можуть перекваліфікуватися у контролерів-касирів, пройшовши відповідну підготовку

Після запровадження у місті Києві електронного квитка кондуктори місцевих тролейбусів можуть перекваліфікуватися у контролерів-касирів, пройшовши відповідну підготовку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КП «Київпастранс».

«Контролери-касири (кондуктори, – ред.), які забажали освоїти нову посаду контролера пасажирського транспорту у КП «Київпастранс», в обов’язковому порядку проходять фахову перекваліфікацію та перепідготовку, під час якої опанують такі дисципліни як етика, конфліктологія, психологія, українська ділова мова та основи правових знань, щоб відповідати високому професійному рівню компанії та бездоганно виконувати свої посадові інструкції в контексті нової посади», - повідомили у підприємстві.

Контролери пасажирського транспорту не будуть закріплені за певним транспортним засобом та не знатимуть, на якому маршруті їм доведеться працювати повний день.

«Ротація контролерів на маршрутах відбувається щодня залежно від кількості пасажиропотоку та динаміки курсування транспорту в окремих районах міста Києва», - повідомили у підприємстві.

Нагадаємо, «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.