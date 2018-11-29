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    На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)

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    Цього року у новорічному містечку на Софійській площі буде 25 будиночків - На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)
    Цього року у новорічному містечку на Софійській площі буде 25 будиночків
    Фото: Сегодня

    Монтаж містечка має завершитися до 8 грудня

    На Софійській площі в Києві приступили до монтажу новорічного містечка, який обіцяють закінчити до 8 грудня. Тут вже з'явилися перші будиночки.

    В цьому році будиночків буде 25 – в два рази менше, ніж у минулому році.

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    Також робітники вже монтують теплу зону для глядачів, вона буде обладнана навісом від снігу, пише Сегодня.

    На площу привезли і підставку для монтажу ялинки, її вага – понад 30 тонн.

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    На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)
    На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)
    На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)
    На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)
    На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)

    До речі, якою буде ялинка цього року – живою чи штучною – організатори ще не визначилися. Все вирішиться 8 грудня. Головна ялинка, нагадаємо, буде знову встановлена на Софійській площі, ще одна – на Контрактовій.

    Раніше повідомлялося, що 23 грудня у Києві вперше відбудеться костюмований новорічний парад. Проте, 28 листопада організатори заходу заявили, що парад скасовано через воєнний стан.

    Раніше стало відомо, як виглядатимуть на Новий рік і Різдво Контрактова і Софійська площі.

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