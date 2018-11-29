На Софійській площі уже монтують новорічне містечко (фото)
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Монтаж містечка має завершитися до 8 грудня
На Софійській площі в Києві приступили до монтажу новорічного містечка, який обіцяють закінчити до 8 грудня. Тут вже з'явилися перші будиночки.
В цьому році будиночків буде 25 – в два рази менше, ніж у минулому році.
Також робітники вже монтують теплу зону для глядачів, вона буде обладнана навісом від снігу, пише Сегодня.
На площу привезли і підставку для монтажу ялинки, її вага – понад 30 тонн.
До речі, якою буде ялинка цього року – живою чи штучною – організатори ще не визначилися. Все вирішиться 8 грудня. Головна ялинка, нагадаємо, буде знову встановлена на Софійській площі, ще одна – на Контрактовій.
Раніше повідомлялося, що 23 грудня у Києві вперше відбудеться костюмований новорічний парад. Проте, 28 листопада організатори заходу заявили, що парад скасовано через воєнний стан.
Раніше стало відомо, як виглядатимуть на Новий рік і Різдво Контрактова і Софійська площі.