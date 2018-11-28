Перший новорічний парад у Києві скасовано через воєнний стан



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Новорічні паради проходять в десятках міст світу

Новорічний парад переноситься на 2019 рік

Костюмований новорічний парад, який мав уперше відбутися у Києві 23 грудня цього року, скасовано. Про це повідомили «Главкому» організатори заходу.

За їхніми словами, скасування проведення новорічного параду пов’язано із введенням воєнного стану. «Перший Borjomi New Year Parade переноситься на 2019 рік», - заявили організатори заходу. Водночас вони обіцяють зробити все, щоб зберегти для України дух Нового року, який за статистикою є найбільш улюбленим святом українців.

Раніше повідомлялося, що 23 грудня у Києві вперше відбудеться костюмований новорічний парад.

Новорічні паради проходять в десятках міст світу. Так, найбільший в Європі Лондонський новорічний парад збирає понад 10 000 учасників та понад півмільйона туристів. Дефіле-парад у місті Квебек (Канада), який бере початок у далекому 1894 році, збирає близько мільйона гостей. Найвідоміший у світі парад проходить в Гонконзі, що присвячений китайському Новому року і завжди супроводжується ходою з червоним драконом на чолі.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, запровадження воєнного стану на окремих територіях України не вплине на забезпечення життєдіяльності столиці. Проте, столичний голова не виключає провокацій у Києві.