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    Новини

    На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)

    • Розсилка
    На клумбі конструкції музичної тематики - На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)
    На клумбі конструкції музичної тематики
    Фото: КП УЗН Солом'янського району

    Тематичну клумбу створили біля музичної школи

    У сквері біля дитячої музичної школи №7 ім. І.Шамо на Чоколівському бульварі в Києві з’явився тематичний квітник.

    Про це повідомляє пресслужба Солом’янської районної державної адміністрації в Києві.

    На клумбі квіти поєднані з конструкціями музичної тематики: гітарою, нотами, мікрофоном.

    Композицію створили працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району.

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    На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)
    На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)
    На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)
    На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)

    Як повідомлялося, з нагоди Дня Конституції та Дня молоді столичні зеленбудівці приготували для киян та гостей міста приємний подарунок. Так, у столичному парку «Наталка» з’явився новий арт-об’єкт – квіткова чашка з кавою і тістечко із квітів.

    Перед Великоднем у парку «Наталка» було презентовано новий символічний арт-об’єкт - писанку. Вона не проста, це писанка-витинанка.

    Київ музика Київзеленбуд парк квіти
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