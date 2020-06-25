На Солом’янці з’явився «музичний» квітник (фото)



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На клумбі конструкції музичної тематики Фото: КП УЗН Солом'янського району

Тематичну клумбу створили біля музичної школи

У сквері біля дитячої музичної школи №7 ім. І.Шамо на Чоколівському бульварі в Києві з’явився тематичний квітник.

Про це повідомляє пресслужба Солом’янської районної державної адміністрації в Києві.

На клумбі квіти поєднані з конструкціями музичної тематики: гітарою, нотами, мікрофоном.

Композицію створили працівники комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Солом’янського району.

Як повідомлялося, з нагоди Дня Конституції та Дня молоді столичні зеленбудівці приготували для киян та гостей міста приємний подарунок. Так, у столичному парку «Наталка» з’явився новий арт-об’єкт – квіткова чашка з кавою і тістечко із квітів.

Перед Великоднем у парку «Наталка» було презентовано новий символічний арт-об’єкт - писанку. Вона не проста, це писанка-витинанка.