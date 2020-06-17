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    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі

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    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі

    Виставка квітів триватиме до кінця липня

    19 червня на території Печерського ландшафтного парку стартує літня виставка квітів в новому форматі. Головними героями виставки стануть мешканці південної півкулі - понад 30 видів тварин, серед яких тигри, леви, носороги тощо. Об’ємні 3D фігури диких тварин серед квіткових композицій створять панораму справжнього сафарі в центрі столиці.

    «Всього буде представлено понад 200 тисяч квітів різних видів: петунія, сурфінія, портулак, турецька гвоздика тощо. Ми хотіли створити на території парку справжній куточок дикої природи, для цього поєднали топіарні фігури разом з квітучими композиціями. Сподіваємось, що ця виставка допоможе українцям відволіктися від карантину і поганих новин», - розповів керівник компанії- оператора Печерського ландшафтного парку Grand Event Денис Погорєлко.

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    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі
    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі
    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі
    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі
    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі
    Розваги під час карантину: у центрі Києва з’явиться квіткове сафарі

    Виставка триватиме до 26 липня. Організатори обіцяють відвідувачам яскраві квіткові фотозони для селфі та окремі зони відпочинку для дорослих і дітей.

    Відвідувачів попереджають про те, що на території парку діятимуть певні обмеження, пов’язані з карантином. Зокрема, відвідувачі допускатимуться на територію парку лише у захисній масці, також буде проводитись контроль кількості відвідувачів, що одночасно перебуватимуть на території парку.

    Коли: з 10:00 до 20:00 без вихідних.

    Де: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»).

    Ціна: дорослий квиток 100 гривень, дитячий - 25 гривень.

    Для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

    Київ виставка карантин кияни квіти
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