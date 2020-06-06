У Києві планують висадити понад 7 тис. квітів



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Вже висаджено близько 2 000 квітів

На даний час на територіях столичних районів висаджено близько 2 000 квітів

У 2020 році у столиці планують висадити понад 7 тис. квітів, близько 2 тис. вже висаджено. Про це УНН повідомили в »Київзеленбуд» у відповідь на запит.

«Комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів м.Києва, які входять до складу КО «Київзеленбуд», у 2020 році на балансових територіях планується висадити 7 231 тис. квітів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається що на даний час на балансових територіях столичних районів висаджено близько 2 000 квітів, роботи по висаджуванню тривають.

Нагадаємо, 13 травня у соцмережі з’явилося відео, на якому зафіксовано, як вандали-підлітки розважаються у парку «Пуща-Водиця». Результат їхніх розваг – розбитий стенд, вирвані квіти, зневага до роботи людей та свого міста й напевно відчуття «крутості» та «безкарності».

Як повідомлялося, 31 травня у Києві розпочали свою роботу центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу. Відтепер водограї працюватимуть згідно з графіком.

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