Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)



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Новий арт-об’єкт у парку «Наталка» Фото: КП УЗН Оболонського району

Естетична насолода від арт-об’єкта гарантована

З нагоди Дня Конституції та Дня молоді столичні зеленбудівці приготували для киян та гостей міста приємний подарунок.

Так, у столичному парку «Наталка» з’явився новий арт-об’єкт – квіткова чашка з кавою і тістечко із квітів.

«Запрошуємо всіх на каву з молоком та тістечком. Цю локацію у парку «Наталка» створено виключно для естетичного смаку та нових яскравих фото у Ваші колекції. Приємного смаку! Насолоджуйтесь!» - йдеться у повідомленні комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

Нагадаємо, перед Великоднем у столичному парку «Наталка» було презентовано новий символічний арт-об’єкт - писанку. Вона не проста, це писанка-витинанка.