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    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)

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    <span lang="UK">Новий арт-об&rsquo;єкт у парку &laquo;Наталка&raquo;&nbsp;</span> - Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)
    Новий арт-об’єкт у парку «Наталка» 
    Фото: КП УЗН Оболонського району

    Естетична насолода від арт-об’єкта гарантована

    З нагоди Дня Конституції та Дня молоді столичні зеленбудівці приготували для киян та гостей міста приємний подарунок.

    Так, у столичному парку «Наталка» з’явився новий арт-об’єкт – квіткова чашка з кавою і тістечко із квітів.

    «Запрошуємо всіх на каву з молоком та тістечком. Цю локацію у парку «Наталка» створено виключно для естетичного смаку та нових яскравих фото у Ваші колекції. Приємного смаку! Насолоджуйтесь!» - йдеться у повідомленні комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

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    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)
    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)
    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)
    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)
    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)
    Кава з тістечком: у київському парку з’явився «смачний» арт-об'єкт (фото)

    Нагадаємо, перед Великоднем у столичному парку «Наталка» було презентовано новий символічний арт-об’єкт - писанку. Вона не проста, це писанка-витинанка.

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