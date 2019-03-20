На станції метро «Святошин» закривається на ремонт другий вестибюль



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На станції метро «Святошин» триває ремонт з лютого2018 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На станції працюватиме тільки східний вестибюль

Закінчилися основні ремонтні роботи у першому вестибюлю станції метро «Святошин». Необхідні допрацювання будуть проводитися ще у нічні вікна. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

У суботу, 23 березня, відремонтований вестибюль запрацює для пасажирів.

Відповідно другий вестибюль (де вихід до ринку та приміських електропоїздів) буде зачинено на ремонт.

У метрополітені просять пасажирів звернути на це увагу при плануванні поїздок.

Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

Як повідомлялося, капітальний ремонт станції метро «Святошин» в Києві мають намір завершити в кінці червня 2019 року.