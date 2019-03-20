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    На станції метро «Святошин» закривається на ремонт другий вестибюль

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    <p>На станції метро &laquo;Святошин&raquo; триває ремонт з лютого2018 року</p> - На станції метро «Святошин» закривається на ремонт другий вестибюль

    На станції метро «Святошин» триває ремонт з лютого2018 року

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На станції працюватиме тільки східний вестибюль

    Закінчилися основні ремонтні роботи у першому вестибюлю станції метро «Святошин». Необхідні допрацювання будуть проводитися ще у нічні вікна. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    У суботу, 23 березня, відремонтований вестибюль запрацює для пасажирів.

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    Відповідно другий вестибюль (де вихід до ринку та приміських електропоїздів) буде зачинено на ремонт.

    У метрополітені просять пасажирів звернути на це увагу при плануванні поїздок.

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    Нагадаємо, капітальний ремонт станції метро «Святошин» розпочали наприкінці лютого 2018 року. Через ремонт вихід до проспекту Перемоги, заводу «АТЕК» та підземний перехід не працюють. У жовтні 2018 року ремонт станції продовжили до 31 грудня 2018 року. Однак, ремонтні роботи затяглися.

    Як повідомлялося, капітальний ремонт станції метро «Святошин» в Києві мають намір завершити в кінці червня 2019 року.

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