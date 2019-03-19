Будівництво метро на Виноградар: Кличко показав Порошенку проект нових станцій (фото)



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Мер Києва Віталій Кличко спустився у монтажну шахту на глибину 40 метрів

Майже 6 мільярдів гривень коштуватиме місту будівництво двох станцій першої черги - «Мостицької» та «Проспекту Правди»

У Києві презентували проект будівництва нових станцій метро Сирецько-Печерської гілки на Виноградар. Плани активної фази робіт, яка вже розпочалася, представив мер столиці Віталій Кличко за участі президента України Петра Порошенка, повідомляє прес-служба міського голови.

За словами мера, в кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

«Нікого не треба переконувати в тому, наскільки необхідним є збільшення кількості станцій столичного метрополітену. Київ росте. Щороку в місті стає на 200 тисяч мешканців більше. Це тільки за офіційними даними. І метрополітен - наймасовіший вид громадського транспорту. Щодня столичним метро користується понад півтора мільйона пасажирів», - зазначив Кличко.

Він також нагадав, що в планах міської влади, окрім перших двох станцій, будівництво ще двох станцій метро Сирецько-Печерської лінії – «Виноградар» і «Маршала Гречка». Протяжність нової ділянки з 4 станцій буде майже 7,5 км. Також спорудять нове електродепо, оскільки довжина лінії перевищує 20 км.

Розвиток лінії передбачено від станції «Сирець» в напрямку перетину вулиць Білицька та Північно-Сирецька, далі по вул. Межовій до перетину з проспектом Правди з перспективою подальшого продовження цієї лінії до площі Тараса Шевченка. Введення їх в експлуатацію дозволить перевозити цією гілкою метро 34 тисячі пасажирів за годину. Загальна вартість будівництва 4 станцій складатиме, за розрахунками на сьогодні, понад 11 мільярдів гривень.

Майже 6 мільярдів коштуватиме місту будівництво двох станцій першої черги - «Мостицької» та «Проспекту Правди».

«Ми з вами знаходимося на будівельному майданчику біля станції метро «Сирець», з якого розпочинаються основні будівельні роботи. До цього тривали підготовчі. Зараз тут відбуваються роботи з розкриття монтажно-демонтажної шахти та підготовка до облаштування підіймального обладнання і спуску технологічного обладнання. Завдання у метробудівців чітке - робити все якісно і з дотриманням термінів. Ще раз підкреслю: протягом найближчих двох років перші дві станції метро на Виноградар ми повинні ввести в експлуатацію! Київ розвивається і змінюється. І ми робимо все, щоб оновлювати і розвивати міську інфраструктуру», - підкреслив мер столиці.

Він спустився у монтажну шахту на глибину 40 метрів. За її допомогою спускатимуть та підійматимуть будівельне обладнання.

Під час презентації Кличко зазначив, що нині в столиці реалізують одразу кілька великих інфраструктурних проектів. Це і добудова Подільсько-Воскресенського мосту, і фактично зведення нового Шулявського шляхопроводу. На все це, за словами мера, потрібні великі фінансові ресурси. Тому Кличко звернувся до президента щодо несправедливого перерозподілу податків між місцевими та Державним бюджетом. До того ж, у столиці сьогодні забирають 60 відсотків ПДФО. В інших містах цей показник становить 40%. Зокрема, і через це виникає брак коштів, які необхідні для розвитку інфраструктури в столиці, де на неї - найбільше навантаження.