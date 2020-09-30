На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скульптурка присвячена людям похилого віку, які у вихідні приходять поспілкуватися й потанцювати на Театральній Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

На «танцполі» в підземному переході вже понад 30 років збираються люди похилого віку

На станції метро «Театральна» в Києві з’явилась бронзова скульптурка «Танцівники на Театральній» проєкту «Шукай». Це вже 27 мініскульптурка проєкту.

Про це повідомила авторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

«Ця скульптура присвячена людям, які стирають межі у понятті «вік». Вони наважились ігнорувати правила, за якими «так не прийнято», «не для вашого віку» і «що ви собі дозволяєте». І дозволили собі – танцювати», - розповіла вона.

Як відомо, у підземному переході станції метро грає нехитра музика і під звуки акордеона вальсують пари. Причому збираються вони на своєму «танцполі» регулярно вже понад 30 років. Подейкують, що почали танцювати люди поважного віку у далекому 1983 році: спочатку у «трубі» під Майданом, а потім – у Гідропарку і в підземному переході станції метро «Театральна».

«Є ще одна версія: нібито все почалось з одного самодіяльного танцювального колективу, якому відмовили в приміщенні (що цілком ймовірно: у 90-х та нульових роках багато приміщень у центрі, які раніше займали різноманітні «гуртки самодіяльності», буди передані комерційним структурам). Але танцюристи, замість розгубитися і розійтись по домівках, «самозахопили» просторий підземний перехід біля входу в станцію метро «Театральна». Незабаром до них стали приєднуватися усі бажаючі та випадкові перехожі, так що згодом слава про «танцюристів на Театральній» рознеслась по всьому місту», - розповіла Бевзенко.

Цим танцюристам і присвячена мініскульптурка.

Прикмета: «Потреш мене і завжди у парі будеш (треба терти руки, якими тримається пара)».

Створив скульптуру Юрій Бєлявський.

Адреса скульптурки: перехід на станції метро «Театральна», вхід з вулиці Богдана Хмельницького, 5.