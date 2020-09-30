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    На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)

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    Скульптурка присвячена людям похилого віку, які у вихідні приходять поспілкуватися й потанцювати на Театральній - На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)
    Скульптурка присвячена людям похилого віку, які у вихідні приходять поспілкуватися й потанцювати на Театральній
    Фото: Юлія Бевзенко, Facebook

    На «танцполі» в підземному переході вже понад 30 років збираються люди похилого віку

    На станції метро «Театральна» в Києві з’явилась бронзова скульптурка «Танцівники на Театральній» проєкту «Шукай». Це вже 27 мініскульптурка проєкту.

    Про це повідомила авторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

    «Ця скульптура присвячена людям, які стирають межі у понятті «вік». Вони наважились ігнорувати правила, за якими «так не прийнято», «не для вашого віку» і «що ви собі дозволяєте». І дозволили собі – танцювати», - розповіла вона.

    Як відомо, у підземному переході станції метро грає нехитра музика і під звуки акордеона вальсують пари. Причому збираються вони на своєму «танцполі» регулярно вже понад 30 років. Подейкують, що почали танцювати люди поважного віку у далекому 1983 році: спочатку у «трубі» під Майданом, а потім – у Гідропарку і в підземному переході станції метро «Театральна».

    «Є ще одна версія: нібито все почалось з одного самодіяльного танцювального колективу, якому відмовили в приміщенні (що цілком ймовірно: у 90-х та нульових роках багато приміщень у центрі, які раніше займали різноманітні «гуртки самодіяльності», буди передані комерційним структурам). Але танцюристи, замість розгубитися і розійтись по домівках, «самозахопили» просторий підземний перехід біля входу в станцію метро «Театральна». Незабаром до них стали приєднуватися усі бажаючі та випадкові перехожі, так що згодом слава про «танцюристів на Театральній» рознеслась по всьому місту», - розповіла Бевзенко.

    Цим танцюристам і присвячена мініскульптурка.

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    На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)
    На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)
    На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)
    На станції «Театральна» з’явилась бронзова скульптурка танцівників (фото)

    Прикмета: «Потреш мене і завжди у парі будеш (треба терти руки, якими тримається пара)».

    Створив скульптуру Юрій Бєлявський.

    Адреса скульптурки: перехід на станції метро «Театральна», вхід з вулиці Богдана Хмельницького, 5.

    Київ метро мистецтво пам'ятник
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