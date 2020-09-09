Зірка балету збирається зробити «цукерочку» з Київського хореографічного училища



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Колективу Київського хореографічного училища представили новопризначену керівницю Катерину Кухар Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Наразі Київське державне хореографічне училище перебуває в жалюгідному стані

Приму-балерину Національної опери України Катерину Кухар нещодавно призначили в.о. директора Київського державного хореографічного училища. Як вона збирається відроджувати цей навчальний заклад, розповів її чоловік Олександр Стоянов в програмі «Ранок по-київськи» на телеканалі «Київ».

«Адже ми там обоє вчилися, це фактично був наш будинок. Якщо чесно, коли Катя побачила, в якому жалюгідному стані він зараз знаходиться, вона плакала. І пообіцяла, що за рік перетворить училище в справжню цукерочку. Тому що мистецтво має виростати з краси, а не тієї розрухи, яка зараз в цій будівлі», - розповів артист.

До слова, щоб привернути увагу суспільства до проблем училища, спеціально зробили фотозйомку, де балерини позують в пачках на тлі розбитих шибок і непофарбованих стін.

Незважаючи на те, що адміністративною діяльністю балерина раніше не займалася, за словами Стоянова, вона відмінно вміє складати стратегії. «Ми дуже активно взялися за роботу, тому що як артисти звикли працювати в швидкому темпі. У нас вважається, що якщо до сорока років ти нічого не встиг зробити, то вже і не зможеш», - сказав артист.

Катерина Кухар підключила до проблеми допомоги училищу багатьох друзів, колег, різних фахівців, знайшли спонсорів. І завдяки цьому в найближчі дні почнеться ремонт в приміщенні. Також подали документи на бюджетування в наступному році, і Міністерство культури повністю підтримує.

А ще будуть внесені зміни до програми навчання студентів. Наприклад, з'являться нові предмети: англійська, філософія, психологія. Викладати будуть доктори наук і аспіранти.

За рік в.о. директора збирається довести училище до 3-4 рівня акредитації, тобто перетворити його на вуз. Створюється ініціативна група, яка розробить план-п'ятирічку з розвитку училища. Також ведуться переговори з китайцями і японцями, щоб до нас приїжджало більше іноземних студентів.

А в особистих планах самого Олександра Стоянова - відродити легендарний конкурс імені Сержа Лифаря, який останній раз проводився в Києві в 2014 році.